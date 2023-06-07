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Премьер Британии: если за подрывом дамбы стоит РФ, то это "новое дно"

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 09:12
Премьер Британии: если за подрывом дамбы стоит РФ, то это новое дно
Риши Сунак, фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия достигнет "нового дна", если выяснится, что Москва несет ответственность за разрушение критически важной дамбы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Выступая по дороге в Вашингтон, Риши Сунак сказал журналистам, что разведывательные службы еще не сделали окончательного вывода о том, стоит ли президент Путин за "ужасной атакой" на дамбу в Новой Каховке.

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"Если это преднамеренный обстрел, то, по моему мнению, это будет самая большая атака на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, и это лишь продемонстрирует новое дно, которое мы увидим от российской агрессии", – сказал он.

"Атаки на гражданскую инфраструктуру являются ужасными и неправильными. Мы уже видели подобные случаи в этом конфликте, но пока рано делать окончательные выводы" – отметил Сунак.

Премьер-министр также заявил, что немедленной реакцией Великобритании на эту атаку было предоставление гуманитарной помощи.

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"Мы уже выделили ресурсы и финансирование на поддержку ООН и Красного Креста для реагирования на подобные ситуации", – сказал он. "И сейчас они имеют возможность направить эти ресурсы на гуманитарную помощь и эвакуацию в этом регионе в результате того, что произошло" – добавил Сунак.

Как и на саммите G7 в Японии, вопрос Украины и того, как западные союзники могут лучше поддержать Киев в его борьбе с Россией, будет центральной темой дискуссий между лидерами Великобритании и США во время двусторонних переговоров в Овальном кабинете в четверг.

"Одна из тем, которую обсудят премьер-министр и президент Байден, – это то, как мы можем сохранить огромный уровень глобальной поддержки Украины, одновременно предоставляя ей необходимые возможности, включая противовоздушную оборону", – сообщил пресс-секретарь премьер-министра накануне визита.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины.

По словам Кирби, Вашингтон готов помочь Киеву в преодолении последствий катастрофы, в том числе и через международные гуманитарные организации.

Темы: Каховская ГЭСВеликобританияСунактюрьма
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