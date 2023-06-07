Под прицелом артиллерии оккупантов 9 областей: жилые кварталы атакуют БПЛА

За прошедшие сутки, ночью и утром российские захватчики наносили удары по жилым кварталам 9 областей, Юнаковскую общину Сумщины атаковал беспилотник, есть погибшие и раненые.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов, из минометов и артиллерии, Новгород-Северский и Корюковский районы. В приграничном селе Семеновской громады повреждены 2 дома и магазин. Без жертв.

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Сумщина: ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 13 взрывов.

Юнаковская община: в результате попадания БПЛА типа "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, в результате чего 2 гражданских лица погибли, один человек ранен, доставлен в больницу.

Также обстрелам подверглись Николаевская и Белопольская громады. Без последствий.

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Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов. Зафиксирован 71 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Миропольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

В Середино-Будской громаде артобстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел, в результате которого повреждены 6 частных жилых домов.

Белопольская громада: в результате повреждена линия электропередач.

Великописаревская громада: россияне били из артиллерии (6 взрывов), повреждены частный жилой дом и гараж.

Запорожская: за сутки оккупанты совершили 105 обстрелов по 16 прифронтовых населенных пунктах области: 4 авиаудара пришлось по Ольговскому, Полтавке и Омельнику, атаки БПЛА по Щербакам, Степному и Малым Щербакам, 12 ударов из РСЗО по Волшебному, Малиновке, Каменскому, Степному и 86 артиллерийских обстрелов по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Железнодорожному, Новоандреевке, Красному, Белогорью, Темировке.

Зафиксировано разрушение 18 домов, квартир, хозяйственных построек и других гражданских объектов. Люди уцелели.

Днепропетровщина: утром агрессор уже дважды атаковал Никопольский район. Сначала - Мировскую громаду с беспилотника. Затем - Никополь из тяжелой артиллерии. Последствия уточняются.

Предварительно - без жертв.

Вчера артиллерийским огнем враг накрывал Никопольщину. Под ударом - сам Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая громады.

Повреждены гимназия, 7 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, более двух десятков солнечных панелей.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районе Огирцево. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук, Отрадное, Фиголевка.

На Купянском направлении в течение прошедших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое.

Из артиллерии враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Вчера враг обстрелял из артиллерии с. Западное Купянского района. Повреждено Приднепровское управление магистрального аммиакопровода Государственного предприятия Укрхимтрансаммиак. Повреждения незначительные, трубопровод с аммиаком не пострадал. Утечки аммиака нет.

Враг из артиллерии обстрелял окрестности с. Уды Богодуховского района. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

Луганщина: оккупанты не прекращают обстрелы по мирным домам. Они разрушили еще два дома в Невском, к счастью обошлось без жертв. Также разрушениям подвергся местный зерноток. В Новолюбовке вражеская артиллерия обстреляла территорию вокруг кладбища.

За прошедшие сутки россияне атаковали вблизи Кременной и Белогоровки. С авиации обстреляли Диброву. Из артиллерии, кроме вышеназванных населенных пунктов - Новоселовское.

За сутки противник совершил -97 обстрелов (425 снарядов).

Донетчина: россияне за сутки совершили 20 обстрелов, обстрілялии населенные пункты: с.Веселое, с.Ласточкино, с.Желанное, с.Торское, с.Карловка, с.Нетайлово, Часов Яр, Торецк, пгт Северное, Авдеевка.

Повреждены 9 жилых домов,

2 цеха ЧАО "АКХЗ", детсад, здание предприятия "Богдан", автобаза.

В Донецкой области за сутки: 2 погибших.

Николаевщина: вчера в результате вражеских артиллерийских обстрелов по г. Очаков Очаковской громады повреждены жилые дома и элеватор. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 70 обстрелов (353 снаряда), из них по г. Херсон - 9 обстрелов (29 снарядов).

Всего за сутки в результате российской агрессии один человек погиб, один - получил ранения.

О ходе событий в связи с подрывом Каховской ГЭС: в течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано, интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По прогнозам, уровень воды еще увеличится в районе метра в течение следующих 20 часов. Этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду. В общем, по состоянию на утро, затоплено 1862 дома на правобережной Херсонщине. Все службы работают чтобы помочь людям в зоне подтопления. По состоянию на 6 утра эвакуированы 1457 человек, в том числе из микрорайона Корабел - 1286 человек.