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По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетали 7 МиГов

Валентина РоманенкоСреда, 7 июня 2023, 11:35
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетали 7 МиГов
ФОТО GETTY IMAGES

По всей территории Украины днем 7 июня объявили воздушную тревогу.

Источник: карта alerts.in.ua, спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Стремительное распространение тревоги по Украине свидетельствует о взлете в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К.

Во время тревоги гражданам настоятельно рекомендуется пройти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: Примерно через полчаса пошли отбои тревоги. Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат подтвердил УП, что на территории РФ взлетали 7 МиГов. Сейчас истребители вернулись на аэродром.

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Темы: воздушная тревога
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