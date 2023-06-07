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Папу Римского госпитализировали: будет операция

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 13:07

Папа Римский Франциск был госпитализирован в больницу Агостино Джемелли в Риме, где в среду днем ему сделают операцию на брюшной полости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Отмечается, что Папе Римскому под общим наркозом проведут лапаротомию и операцию на брюшной стенке.

Операция необходима из-за грыжи у понтифика, которая вызывает дискомфорт и боли.

Ожидается, что Франциск останется в больнице на несколько дней, "чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление".

Напомним, весной Франциска госпитализировали для плановых обследований и лечения респираторного заболевания.

Как известно, 86-летний понтифик имеет немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника. В связи с этим Франциск I не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.

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Темы: Папа Римскийздоровье
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