В Киеве "частный детектив" и полицейский торговали персональными данными

Под видом "детективного агентства" в Киеве продавали посторонним лицам информацию с ограниченным доступом из государственных баз данных.

Источник: ГБР, Киевская городская прокуратура, Нацпол, СБУ

Детали: По данным следствия, киевлянин, выдавая себя за частного детектива, размещал электронные объявления, в которых предлагал собирать персональные данные граждан Украины на заказ.

В случае получения такого заказа, его сообщник - майор полиции одного из районных управлений Киева, передавал информацию заинтересованной стороне из баз данных государственных органов, к которым он имел доступ как работник правоохранительного органа.

Злоумышленник копировал необходимую информацию, а "детектив" передавал ее заказчику.

Стоимость информации в отношении одного человека составляла 4 000 гривен.

В целом, уровень "гонорара" зависел от социального статуса лица, данные которого проверялись, а также количества проанализированных данных в информационно-коммуникационных системах, отмечают в ГБР.

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Кроме этого, "детектив" также предлагал предоставлять расширенную информацию, которую он, якобы, имел возможность получить через свои связи в органах Службы безопасности Украины.

Подельников подозревают в передаче третьим лицам персональных данных граждан Украины за денежное вознаграждение - ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.