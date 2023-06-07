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Минобороны РФ признало подрыв аммиакопровода на Харьковщине, но говорит, что это диверсанты

Станислав ПогориловСреда, 7 июня 2023, 14:46
Минобороны РФ признало подрыв аммиакопровода на Харьковщине, но говорит, что это диверсанты
Фото: Getty Images

Министерство обороны России признало подрыв аммиакопровода на Харьковщине, о повреждении которого из-за российских обстрелов заявляли власти 5 июня, но обвиняет в этом украинских диверсантов.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "5 июня около 21.00 по московскому времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

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Детали: По данным россиян, из-за повреждения аммиакопровода есть пострадавшие, которым оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - говорят в Минобороны РФ.

Что предшествовало: 5 июня председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Купянском районе Харьковской области российские оккупанты в результате обстрелов повредили трубопровод с аммиаком. По его словам, в результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

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Темы: Харьковская областьвойнаРосcияУкраина
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