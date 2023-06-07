ЕС возбудил дело против Польши из-за закона о российском влиянии

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с законом о создании комиссии по расследованию российского влияния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Европейская комиссия уже раскритиковала закон и предупредила, что без колебаний будет принимать меры.

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Сейчас решено отправить "письмо с официальным уведомлением".

Это первый этап процедуры нарушения, которая может закончиться в Суде Европейского Союза.

У Польши есть время, чтобы выполнить требование. Если она этого не сделает, Еврокомиссия перейдет к следующему этапу, а это может означать дальнейшие финансовые санкции.

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Это также означает, что Еврокомиссия после анализа пришла к выводу, что закон о создании комиссии по расследованию российского влияния нарушает законодательство ЕС.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда неожиданно заявил в пятницу, что предлагает срочные поправки к противоречивому закону о российском влиянии, который он подписал на этой неделе и который вызвал критику со стороны США и Европейского Союза.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

По мнению оппонентов, закон призван устранить Дональда Туска с политической сцены перед парламентскими выборами или по крайней мере унизить его в глазах избирателей. Отсюда название закона в Польше – "лекс Туск".