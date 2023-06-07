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Сбор "Миллион на минометы". Обращение Михаила Ткача (укр)

"Украинская правда", Михаил ТкачСреда, 7 июня 2023, 17:25
Сбор Миллион на минометы. Обращение Михаила Ткача (укр)

Вітаю, друзі.

Розпочинаємо збір "Мільйон на міномети".

Зібрані кошти будуть перераховані фонду Єгора Фірсова та Дениса Казанського "Кіт Муран"/"CAT Muran" Сharitable Organization", які наразі збирають гроші на закупівлю 120-тих мінометів для бригад на Авдіївський напрямок.

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Всі, хто зроблять внесок від 100 гривень візьмуть участь у розіграші подарункових монет з White House Gift Shop, які для збору передала Марія Осипчук (Дякуємо🙏):

  • перша монета присвячена острову Зміїний
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