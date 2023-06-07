Сбор "Миллион на минометы". Обращение Михаила Ткача (укр)

Вітаю, друзі.

Розпочинаємо збір "Мільйон на міномети".

Зібрані кошти будуть перераховані фонду Єгора Фірсова та Дениса Казанського "Кіт Муран"/"CAT Muran" Сharitable Organization", які наразі збирають гроші на закупівлю 120-тих мінометів для бригад на Авдіївський напрямок.

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Всі, хто зроблять внесок від 100 гривень візьмуть участь у розіграші подарункових монет з White House Gift Shop, які для збору передала Марія Осипчук (Дякуємо🙏):

перша монета присвячена острову Зміїний

друга монета присвячена виступу президента Зеленського перед Конгресом (в березні 2022)

третя - присвячена президенту Зеленському.

Посилання на банку - monobank.ua.

💳Номер картки банки: 5375 4112 0612 7289.

Увага! Обов'язково зазначайте свій контактний номер телефону для того, щоб ми мали змогу передати вам лот у разі виграшу.

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