Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сбор "Миллион на минометы". Обращение Михаила Ткача (укр)

"Украинская правда", Михаил ТкачСреда, 7 июня 2023, 17:25
Сбор Миллион на минометы. Обращение Михаила Ткача (укр)

Вітаю, друзі.

Розпочинаємо збір "Мільйон на міномети".

Зібрані кошти будуть перераховані фонду Єгора Фірсова та Дениса Казанського "Кіт Муран"/"CAT Muran" Сharitable Organization", які наразі збирають гроші на закупівлю 120-тих мінометів для бригад на Авдіївський напрямок.

Всі, хто зроблять внесок від 100 гривень візьмуть участь у розіграші подарункових монет з White House Gift Shop, які для збору передала Марія Осипчук (Дякуємо🙏):

  • перша монета присвячена острову Зміїний
  • друга монета присвячена виступу президента Зеленського перед Конгресом (в березні 2022)
  • третя - присвячена президенту Зеленському.

Посилання на банку - monobank.ua.
💳Номер картки банки: 5375 4112 0612 7289.

Увага! Обов'язково зазначайте свій контактний номер телефону для того, щоб ми мали змогу передати вам лот у разі виграшу.

Все буде Україна!

Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...