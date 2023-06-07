В Николаеве снова поднялась вода из-за подрыва ГЭС

В акватории Николаева поднялся уровень воды на 77 см из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.

Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки".

Детали: По его словам, все городские службы работают в усиленном режиме.

Предыстория:

6 июня сообщалось о подъеме уровня воды в городе на 23 см.

Что этому предшествовало:

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