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В Николаеве снова поднялась вода из-за подрыва ГЭС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 июня 2023, 16:07
В Николаеве снова поднялась вода из-за подрыва ГЭС
Подтопленный пляж Чайка в Николаеве, фото Корабелов.инфо

В акватории Николаева поднялся уровень воды на 77 см из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.

Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки". 

Детали: По его словам, все городские службы работают в усиленном режиме.

Предыстория: 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Смещение Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции. 
  • Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. 
  • В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.

Темы: НиколаевКаховская ГЭСвода
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