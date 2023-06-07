В Николаеве снова поднялась вода из-за подрыва ГЭС
Среда, 7 июня 2023, 16:07
В акватории Николаева поднялся уровень воды на 77 см из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "По состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 77 см.
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Заметное поднятие воды на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные, в яхт-клубе, на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой балки".
Детали: По его словам, все городские службы работают в усиленном режиме.
Предыстория:
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- 6 июня сообщалось о подъеме уровня воды в городе на 23 см.
Что этому предшествовало:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Смещение Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.