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В российском Шебекино мощный пожар на лакокрасочном заводе

Среда, 7 июня 2023, 17:23
В российском Шебекино мощный пожар на лакокрасочном заводе

В Белгородской области в городе Шебекино вспыхнул лакокрасочный завод "Краски Белогорья".

Источник: сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, местный Telegram-канал "Жесть Белгород"

Детали: Местные российские телеграмм-каналы сообщили, что огонь охватил лакокрасочный завод "Краски Белогорья", расположенный в городе Шебекино на границе с Украиной. В то же время Гладков заявил, что Шебекино обстреляли из "Града"

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Прямая речь: "Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорания. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города. Обстрел города продолжается".

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