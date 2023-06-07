Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким: Николаев пока с питьевой водой, под угрозой затопления Снигиревская громада

Валентина РоманенкоСреда, 7 июня 2023, 21:07
Ким: Николаев пока с питьевой водой, под угрозой затопления Снигиревская громада
фото из ТГ-канала Сенкевича

Николаев по состоянию на вечер 7 июня обеспечен питьевой водой, но возможность дефицита воды сохраняется, под реальной угрозой подтопления - Снигиревская территориальная община.

Источник: начальник областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Питьевая вода по состоянию на сейчас есть. У нас заполнены водохранилища. При этом угроза сохраняется, Николаев может остаться без воды".

Детали: По словам Кима, из-за разрушения Каховской ГЭС - теракта, совершенного Российской Федерацией - в Николаеве есть разрушение точки нулевого водозабора Днепра.

В самом Николаеве зафиксировано увеличение уровня воды на 70 см: "Угрозы нет, но мы наблюдаем за ситуацией", - прокомментировал Ким.

Прямая речь: "Сейчас реально под угрозой Снигиревская территориальная громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец, потому что к водам Ингульца добавились воды Днепра, в результате отмечается повышение уровня воды даже больше, чем в самом Днепре".

Детали: Как отметил глава ОГА, в Снигиревской громаде 39 человек были эвакуированы внутри населенного пункта, то есть они разместились по месту.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, снижение уровня воды ожидается в четверг. К сожалению, в Снигиревской громаде разрушен один мост, затоплены два, которые ВСУ только что построили. Когда вода сойдет, можно будет сказать, возможно ли их восстановление. "То есть сейчас имеет место три неработающих моста, состояние двух, надеюсь, будет удовлетворительным, один - разрушен", - добавил Ким.

По данным ОВА, накануне в Николаев прибыли 43 человека из подтопленных районов, еще силами волонтеров было доставлено несколько десятков человек, из них 23 были размещены в Одессе, 6 из них остались только на ночь, затем отправились в Киев, остальные разместились самостоятельно. В среду тоже прибыло несколько десятков человек, их тоже разместили.

Темы: Николаев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Николаев
В Николаеве снова поднялась вода из-за подрыва ГЭС
В Николаеве после подрыва ГЭС вода поднялась на 23 см и остановилась
В Николаеве второй день проблемы с водоснабжением: обещают восстановить за несколько суток
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: