Ким: Николаев пока с питьевой водой, под угрозой затопления Снигиревская громада

Николаев по состоянию на вечер 7 июня обеспечен питьевой водой, но возможность дефицита воды сохраняется, под реальной угрозой подтопления - Снигиревская территориальная община.

Источник: начальник областной военной администрации Виталий Ким в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Питьевая вода по состоянию на сейчас есть. У нас заполнены водохранилища. При этом угроза сохраняется, Николаев может остаться без воды".

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Детали: По словам Кима, из-за разрушения Каховской ГЭС - теракта, совершенного Российской Федерацией - в Николаеве есть разрушение точки нулевого водозабора Днепра.

В самом Николаеве зафиксировано увеличение уровня воды на 70 см: "Угрозы нет, но мы наблюдаем за ситуацией", - прокомментировал Ким.

Прямая речь: "Сейчас реально под угрозой Снигиревская территориальная громада и 13 населенных пунктов вдоль реки Ингулец, потому что к водам Ингульца добавились воды Днепра, в результате отмечается повышение уровня воды даже больше, чем в самом Днепре".

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Детали: Как отметил глава ОГА, в Снигиревской громаде 39 человек были эвакуированы внутри населенного пункта, то есть они разместились по месту.

По его словам, снижение уровня воды ожидается в четверг. К сожалению, в Снигиревской громаде разрушен один мост, затоплены два, которые ВСУ только что построили. Когда вода сойдет, можно будет сказать, возможно ли их восстановление. "То есть сейчас имеет место три неработающих моста, состояние двух, надеюсь, будет удовлетворительным, один - разрушен", - добавил Ким.

По данным ОВА, накануне в Николаев прибыли 43 человека из подтопленных районов, еще силами волонтеров было доставлено несколько десятков человек, из них 23 были размещены в Одессе, 6 из них остались только на ночь, затем отправились в Киев, остальные разместились самостоятельно. В среду тоже прибыло несколько десятков человек, их тоже разместили.