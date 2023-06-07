413 млрд евро на семь лет. В парламенте Франции поддержали рекордное увеличение расходов на оборону

Национальная ассамблея Франции в среду одобрила увеличение семилетнего оборонного бюджета страны до 413 миллиардов евро, которое Министерство обороны называло необходимым для поддержания обороноспособности страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Так называемый законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы поддержали 408 депутатов нижней палаты парламента Франции, против проголосовали 87 – прежде всего представители левых Коммунистической партии и группы "Франция непокоренная".

Окончательное принятие законопроекта в верхней палате парламента, Сенате запланировано на 14 июля, после чего его должен подписать президент.

Документ предусматривает увеличение оборонного бюджета Франции в 2030 году до 69 миллиардов евро, тогда как в 2023-м он составляет 44 миллиарда евро. Таким образом, в течение следующих семи лет расходы будут расти на 3-4 млрд.

Причиной увеличения расходов министр обороны Франции Себастьен Лекорню называл угрозы терроризма, войну в Украине, милитаризацию космоса и рост сложности кибератак. Также дополнительное финансирование должно смягчить влияние инфляции.

К 2030 году Минобороны Франции планирует получить до 150 бронированных машин Jaguar и три дополнительных фрегата. Программы, связанные с ядерным сдерживанием Франции, и график строительства авианосца следующего поколения до 2038 года сохраняются.

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Сэкономить пришлось на поставке дополнительных боевых самолетов Rafale – их перенесут на 2032 год. Несколько сократят и космическую программу – не будут запускать третий спутник связи Syracuse IV.

Одна из обсуждаемых новаций законопроекта – увеличение возрастного ценза для призыва резервистов в вооруженные силы Франции до 70 лет с 60-65. В то же время военной поддержки Украины, как сообщал Лекорню, новый оборонный бюджет касаться не будет.