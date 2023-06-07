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Франция отправит Украине 10 тонн гумпомощи после подрыва Каховской ГЭС

Среда, 7 июня 2023, 23:09
Франция отправит Украине 10 тонн гумпомощи после подрыва Каховской ГЭС
Женщина с собакой в затопленном городе. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал оказать гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Об этом Елисейский дворец сообщил в комментарии BFMTV, пишет "Европейская правда".

"Кризисный центр поддержки Министерства по делам Европы и иностранных дел (Франции – ред.) очень быстро отправит первый конвой из около десяти тонн товаров, о которых просили украинцы (средства гигиены, очистки воды, переносные цистерны)", – говорится в сообщении.

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Сам Макрон после разговора с Зеленским написал в Twitter, что осуждает этот "одиозный акт, который ставит под угрозу людей", а помощь будет отправлена Украине "в ближайшие несколько часов".

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия, ЛитваЛатвия и Польша, а также Чехия.

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