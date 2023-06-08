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Враг дважды обстрелял Никопольщину – ОВА

Четверг, 8 июня 2023, 07:47
Враг дважды обстрелял Никопольщину – ОВА
НИКОПОЛЬ, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Российские оккупанты ночью 8 июня дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор дважды обстрелял Никопольский район. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировской и Марганецкой громадам".

Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов нет погибших и пострадавших.

Для уточнения последствий вражеской атаки территорию осматривают спасатели.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcия
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