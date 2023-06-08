Враг дважды обстрелял Никопольщину – ОВА
Четверг, 8 июня 2023, 07:47
Российские оккупанты ночью 8 июня дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Агрессор дважды обстрелял Никопольский район. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировской и Марганецкой громадам".
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Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов нет погибших и пострадавших.
Для уточнения последствий вражеской атаки территорию осматривают спасатели.