Враг дважды обстрелял Никопольщину – ОВА

Российские оккупанты ночью 8 июня дважды из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор дважды обстрелял Никопольский район. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировской и Марганецкой громадам".

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Детали: Глава ОВА сообщил, что в результате обстрелов нет погибших и пострадавших.

Для уточнения последствий вражеской атаки территорию осматривают спасатели.