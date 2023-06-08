Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минус 28 артсистем, 18 танков, 15 БПЛА − потери России в войне за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 8 июня 2023, 08:28
Минус 28 артсистем, 18 танков, 15 БПЛА − потери России в войне за сутки
Украинские воины бьют врага. Фото из Facebook ОК "Юг"

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки украинские воины уничтожили 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем, 18 танков и 16 боевых бронированных машин врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 212 760 (+730) человек ликвидировано,
  • танков − 3 891 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 576 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 3 668 (+28) ед,
  • РСЗО − 595 (+1) ед,
  • средств ПВО − 355 (+3) ед,
  • самолетов − 314 (+0) ед,
  • вертолетов − 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 234 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 171 (+0),
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 384 (+35) ед,
  • специальная техника − 500 (+8) ед.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Росcия
Россияне убили целую семью и ранили 4 детей в Донецкой области
Британская разведка: на большинстве участков фронта инициатива остается за Украиной
Враг дважды обстрелял Никопольщину – ОВА
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: