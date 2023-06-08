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ЕС не смог договориться о новом пакете санкций против России – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 12:02

Послы ЕС в среду не достигли политического соглашения о введении 11-го пакета санкций против России и продолжат переговоры на следующей неделе.

Об этом изданию Politico стало известно от четырех европейских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Основная причина провала сделки в том, что Греция и Венгрия все еще не согласны с тем, что Украина внесла некоторые из их компаний в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотят, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка до того, как они походят пакет санкций.

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В то же время несколько стран ЕС, в частности Германия и Франция, обеспокоены запретом на обход санкций, поскольку они опасаются, что это может повредить дипломатическим отношениям.

Европейская комиссия уже смягчила свои первоначальные предложения, чтобы учесть эти опасения, и один из дипломатов заявил, что этот вопрос представляется таким, который возможно решить.

Еврокомиссия представила еще одну версию предложения 11-го пакета накануне встречи в среду, но это не привело к соглашению. Теперь послы ЕС снова обсудят это предложение на своей встрече в следующую среду, 14 июня, надеясь прийти к согласию.

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"Мы все ближе (к согласованию санкций. – Ред.)", – прокомментировал один из дипломатов, признав, что заседание Европейского совета в конце июня может стать окончательным дедлайном утверждения решения.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в мае в Киеве заявляла, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений.

По данным СМИ, Европейский Союз также предлагает официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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