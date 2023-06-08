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Зеленский поручил компенсировать жителям на Херсонщине убытки от подтопления

Александр ШумилинЧетверг, 8 июня 2023, 12:52
Зеленский поручил компенсировать жителям на Херсонщине убытки от подтопления
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во время координационного совещания в Херсонской области поручил компенсировать местным жителям ущерб, нанесенный затоплениями после разрушения Каховской ГЭС. 

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Президент дал поручение по справедливому подсчету убытков и выделению средств для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы. Кроме того, Глава государства поручил разработать программу компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины".

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Детали: Также указывается, что министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко во время совещания рассказал, что уже дана оценка потерь в результате акта террора.

Предыстория:

  • 8 июня президент Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и затопили десятки населенных пунктов.

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Темы: ХерсонКаховская ГЭС
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