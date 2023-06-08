Украинский Красный крест отмежевался от международного после критики Зеленского

Украинский Красный Крест подчеркнул, что работает только на подконтрольной территории Украины и сейчас украинские волонтеры на Херсонщине помогают людям после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В украинской организации таким образом отреагировали на критику президента МККК.

Источник: Красный крест Украины

Дословно: "Украинский Красный Крест не имеет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может проводить свою деятельность в соответствии с украинским законодательством и исключительно на территории подконтрольной Украине.

После того, как российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, волонтеры Украинского Красного Креста сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий подконтрольных правительству Украины. Эвакуация проводилась совместно с ГСЧС Украины и Национальной полицией Украины".

Детали: Украинский красный крест сообщает, что более 50 волонтеров УКК, вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей: "Уже эвакуировали 140 человек, среди которых большинство - маломобильные".

Этих людей доставили в места временного размещения и организовали доставку продуктов питания и питьевой воды.

В украинской организации опубликовали свое сообщение как реакцию на интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он сказал, что Красного Креста нет в Херсонской области.

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В то же время президент имел в виду международную организацию - Международный Комитет Красного Креста.

В украинской организации отметили, что Украинский Красный Крест - это украинская гуманитарная организация, в которой сотрудники и волонтеры - украинцы. Эти волонтеры помогают только на подконтрольных Украине территориях.

Также сейчас более 200 волонтеров УКК в Николаевской, Херсонской областях в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах оказывают гуманитарную помощь пострадавшим: питьевую воду, продукты питания, одежду.

Все спасательные действия УКК координирует с ГСЧС, Нацполицией и другими органами центральной и местной власти Украины.

Напомним: