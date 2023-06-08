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Украинский Красный крест отмежевался от международного после критики Зеленского

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 13:34
Украинский Красный крест отмежевался от международного после критики Зеленского
фото: УКК

Украинский Красный Крест подчеркнул, что работает только на подконтрольной территории Украины и сейчас украинские волонтеры на Херсонщине помогают людям после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В украинской организации таким образом отреагировали на критику президента МККК.

Источник: Красный крест Украины

Дословно: "Украинский Красный Крест не имеет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может проводить свою деятельность в соответствии с украинским законодательством и исключительно на территории подконтрольной Украине.

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После того, как российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, волонтеры Украинского Красного Креста сразу начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий подконтрольных правительству Украины. Эвакуация проводилась совместно с ГСЧС Украины и Национальной полицией Украины".

Детали: Украинский красный крест сообщает, что более 50 волонтеров УКК, вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей: "Уже эвакуировали 140 человек, среди которых большинство - маломобильные".

Этих людей доставили в места временного размещения и организовали доставку продуктов питания и питьевой воды.

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В украинской организации опубликовали свое сообщение как реакцию на интервью президента Украины Владимира Зеленского, где он сказал, что Красного Креста нет в Херсонской области.

В то же время президент имел в виду международную организацию - Международный Комитет Красного Креста.

В украинской организации отметили, что Украинский Красный Крест - это украинская гуманитарная организация, в которой сотрудники и волонтеры - украинцы. Эти волонтеры помогают только на подконтрольных Украине территориях.

Также сейчас более 200 волонтеров УКК в Николаевской, Херсонской областях в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах оказывают гуманитарную помощь пострадавшим: питьевую воду, продукты питания, одежду.

Все спасательные действия УКК координирует с ГСЧС, Нацполицией и другими органами центральной и местной власти Украины.

Напомним: 

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что после проведенной работы с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста члены этих организаций будут развернуты в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
  • Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.
  • Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что трагедия произошла в ночь на 6 июня, ни ООН, ни Красного Креста "там нет", хотя они "должны первыми спасать жизни", поскольку именно для этого и были созданы эти структуры.

Темы: Красный КрестКаховская ГЭСЗеленскийвойна
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