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Псевдоволонтер собирал деньги "для ВСУ" и тратил их в казино

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 июня 2023, 14:31
Псевдоволонтер собирал деньги для ВСУ и тратил их в казино
фото прокуратуры

На Николаевщине разоблачили псевдоволонтера, который собирал деньги для ВСУ под видом известного благотворительного фонда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Преступную схему организовал 26-летний житель Николаевской области.

Молодой человек размещал на канале ютуб ролики известного благотворительного фонда с призывами перечислять средства якобы на нужды одной из штурмовых бригад.

К видео аферист добавлял текст с реквизитами для перечисления средств, указывая подконтрольные ему счета.

По предварительным данным, таким образом злоумышленнику удалось завладеть более 1 млн гривен средств граждан. Суммы взносов были от 1 гривни до 800 грн. Количество пострадавших, по предварительным данным, может достигать около 2 тысяч граждан.

Полученные пожертвования мошенник тратил в виртуальных казино и на роскошную жизнь.

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Злоумышленника задержали на территории города Новый Буг Николаевской области.

По месту жительства фигуранта провели обыск и изъяли доказательства преступной деятельности: денежные средства в сумме более 25 000 гривен и 9500 долларов США, мобильные телефоны, банковские карты, на которые осуществлялся перевод "благотворительных" средств, ноутбук и системный блок, на которых присутствуют видеофрагменты, которые использовались для публикаций на ютуб-канале.

 

Сейчас псевдоволонтеру сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливается круг лиц, пострадавших в результате мошеннических действий.

Темы: мошенничествоКиев
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