Лукашенко рассказал о "подарке", который Россия сделала Западу в войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, что Россия вместе с Беларусью вторглись в Украину и там "увязли", чем сделали Западу и в частности США подарок.

Источник: Лукашенко на встрече с председателями совбезов стран ОДКБ

Прямая речь: "Давайте признаем: мы им преподнесли подарок, когда увязли в Украине. Это им, конечно, подарок. И они тут начали цепляться за нее (Украину - УП), чтобы поставить на колени наше пространство".

Детали: При этом Лукашенко считает, что главная цель Запада – не Россия, а Китай.

Напомним: Кремль утверждает, что не смог быстро одолеть Украину, потому что ей помогает Запад.