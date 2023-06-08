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Лукашенко рассказал о "подарке", который Россия сделала Западу в войне

Евгений КизиловЧетверг, 8 июня 2023, 15:00
Лукашенко рассказал о подарке, который Россия сделала Западу в войне
лукашенко, Getty Images

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, что Россия вместе с Беларусью вторглись в Украину и там "увязли", чем сделали Западу и в частности США подарок.

Источник: Лукашенко на встрече с председателями совбезов стран ОДКБ

Прямая речь: "Давайте признаем: мы им преподнесли подарок, когда увязли в Украине. Это им, конечно, подарок. И они тут начали цепляться за нее (Украину - УП), чтобы поставить на колени наше пространство".

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Детали: При этом Лукашенко считает, что главная цель Запада – не Россия, а Китай.

Напомним: Кремль утверждает, что не смог быстро одолеть Украину, потому что ей помогает Запад.

Темы: ЛукашенкоРосcияСШАвойна
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