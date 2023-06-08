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На Полтавщине произошло землетрясение

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 июня 2023, 15:27
На Полтавщине произошло землетрясение
Иллюстративное фото с digitalgov.gov

На Полтавщине утром 8 июня произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера.

Источник: сайт Главного центра специального контроля

Дословно: "По классификации землетрясений относится к ощутимым. Оно ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях.

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Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают колебания легких предметов, чуть сильнее - на верхних этажах".

Детали: Главный центр спецконтроля сообщает, что источник землетрясения находится в 26 км к юго-востоку от Полтавы, на глубине 10 км.  

Подобные по силе землетрясения в Полтавской области регистрировались, в частности, 26 мая и 14 января 2023 года с магнитудами 3,5 и 2,7.

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Темы: Полтавская областьземлетрясение
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