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Британия расширила санкции против Беларуси за поддержку РФ

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 15:56

Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси за поддержку, которую режим Александра Лукашенко оказывает России.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, сообщает "Европейская правда".

"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, который активно способствует российским военным усилиям и игнорирует территориальную целостность Украины", – заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Великобритания вводит запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси.

Также Лондон запрещает поставки Беларуси товаров двойного назначения, промышленного оборудования и денежных купюр.

Кроме того, Британия хочет предотвратить распространение пропаганды белорусскими медиакомпаниями. Социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиа, попавших под санкции.

Британское правительство также будет принимать меры для борьбы с теми, кто обходит санкции, в том числе путем ограничения средств, которые Беларусь может привлечь, а также дальнейшего ограничения доступа Беларуси к финансовым рынкам Великобритании.

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Под британские санкции также попадут более 100 человек и организаций, которые способствовали или поддерживали репрессии в Беларуси.

Ранее сообщалось, что работа над новыми санкциями Европейского Союза против Беларуси затормозилась, поскольку некоторые страны Западной Европы стремятся взамен отменить некоторые уже введенные ограничения на белорусские калийные удобрения.

Темы: БеларусьсанкцииВеликобританияРосcия
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