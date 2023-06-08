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Суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против России

Четверг, 8 июня 2023, 17:02

Международный суд ООН в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против России, которое касается военных преступлений Москвы.

Об этом заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Нам недавно сообщили, что на этой неделе Международный суд подтвердил и позволил Литве вступить в дело "Украина против России" ... мы рады, что получили подтверждение того, что мы можем вступить в это дело, мы вступаем, и теперь в течение месяца мы должны представить их письменные объяснения", – сказала она.

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Добровольская подчеркнула, что война продолжается, и количество эпизодов, которые привели к расследованиям против России, нарастает, в частности, подрыв Каховской ГЭС.

"Каждый новый эпизод оценивается, и поэтому иногда очень трудно сказать, сколько будет обвинительных актов, сколько обвинительных эпизодов, по какому составу, мы еще наблюдаем войну, новые эпизоды, наверное, никто не может оценить масштаб прямо сейчас, ведь речь идет не только о военных преступлениях, мы говорим о последствиях, которые однозначно повлияют на общество, инфраструктуру и природу", – отметила литовский министр.

Литва в прошлом году официально подала ходатайство о присоединении к делу Украины против России о военных преступлениях в Международный суд в Гааге.

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Украина, Литва и другие страны региона также добиваются, чтобы специальный трибунал расследовал преступления российской агрессии, что позволило бы привлечь к ответственности кремлевских руководителей.

Напомним, 6 июня в Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение по существу иска Украины против России в связи с нарушением последней двух конвенций ООН. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации".

Это первое из дел Украины против России в международных судебных инстанциях, которое дошло до уровня рассмотрения по существу.

Слушания, предусматривающие два раунда презентации аргументов сторон, являются последним этапом перед вынесением решения.

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