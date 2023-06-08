Трампу могут объявить еще одно уголовное обвинение из-за секретных документов – СМИ

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит еще одно уголовное обвинение в связи с ненадлежащим хранением секретных документов в своей резиденции во Флориде.

Об этом сообщили ряд американских СМИ, в частности CNN, ABC News и Politico, пишет "Европейская правда".

По информации изданий, федеральные прокуроры сообщили Трампу, что он является объектом уголовного расследования, связанного с ненадлежащим отношением к секретным документам. Этот шаг не означает, что Трамп обязательно станет обвиняемым, но на такую вероятность указывает ряд факторов.

Во-первых, недавно стало известно о записи в распоряжении федеральных прокуроров, на которой экс-президент США сам признался в хранении секретного документа, связанного с ядерной программой Ирана.

Во-вторых, юридическая команда Трампа недавно посещала Министерство юстиции США, которое выполняет функции прокуратуры по делам федерального уровня – как-то с ненадлежащим обращением с документами.

Кроме того, считается, что финальные слушания проводит так называемое большое жюри – орган, который устанавливает, существуют ли основания объявлять обвинения в том или ином деле.

Если Трампу объявят обвинение по делу о секретных документах, оно станет вторым уголовным обвинением против экс-президента США после подозрения в незаконном финансировании предвыборной кампании.

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Ранее министерство юстиции США обнародовало судебный документ с основаниями для проведения обысков в Мар-а-Лаго, где указало, что документы, которые забрал Трамп, могут ставить под угрозу национальную безопасность.

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