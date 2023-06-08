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Кличко уволил чиновника, которого застукали в ресторане в комендантский час

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 17:28
Кличко уволил чиновника, которого застукали в ресторане в комендантский час
Виталий Кличко, фото: Getty Images

Городской голова Киева Виталий Кличко подписал заявление на увольнение директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, которого заметили на улицах столицы и в ресторане во время комендантского часа.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Заявление Александра Никоряка подписал".

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Детали: В подтверждение своих слов глава столицы выложил скрин.

 

Этому предшествовало: Чиновник Киевской городской госадминистрации (КГГА) Александр Никоряк, который занимается культурным наследием, в столице вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном посещал ресторан "Биарриц" (Biarritz) в комендантский час и воздушную тревогу. Никоряк ездил по столице с кортежем Мхитаряна.

Столичный чиновник покинул заведение в 2 часа ночи. В 3 ночи к ресторану подъехали правоохранители, но они быстро уехали, потому что не было ни людей, ни шума. Кличко пообещал, что заставит Никоряка уволиться с должности.

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Знать больше: "Киев вечерний. Комендантский". УП нашла рестораны, которые работают ночью

Темы: Виталий КличкоКиевкомендантский час
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