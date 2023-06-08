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Россия имеет проблемы с вещевым обеспечением войск – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 19:15

Украинское военное командование считает, что России становится все сложнее обеспечивать свои войска должным образом, в качестве примера приводит Волгоград, где военнослужащие получили вместо берцев сапоги и вынуждены покупать военную форму самостоятельно. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 8 июня.

Дословно Генштаб ВСУ: "По имеющейся информации, российское военное руководство имеет значительные проблемы с вещевым обеспечением своих войск. Военнослужащим, которые недавно подписали контракт в воинских частях и дислоцируются в городе Волгоград, выдали сапоги вместо ботинок с высокими берцами. К тому же контрактников заставляют покупать военную форму за собственные средства".

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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