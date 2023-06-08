Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее оказать помощь Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Альянса заявлении после заседания Комиссии НАТО – Украина, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в заседании комиссии виртуально принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который проинформировал членов Альянса о разрушениях, которые вызвал подрыв Каховской ГЭС.

В свою очередь Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь Украине.

Члены Альянса выразили решительную солидарность с Украиной, и многие из них уже оказывают помощь, в том числе фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для укрытия.

Генсек НАТО добавил, что среднесрочная и долгосрочная военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны НАТО и саммита альянса в Вильнюсе.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы уже сделали Германия, Австрия, Литва, Латвия и Польша, а также Чехия.