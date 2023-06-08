Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 20:00
Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине
Каталин Новак, фото Corbis via Getty Images

Венгерский президент Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине – в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Об этом Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

Реклама:

"Украина – суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", – считает Новак.

Она подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить", но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь "разожжет войну" и "может быстро привести к эскалации", но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

ВИДЕО ДНЯ

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.

В марте венгерский президент заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

Читайте также: "Год назад Венгрия стянула войска к границе Украины, но даю 100%, мы не готовили нападение".

Темы: Венгриявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Венгрия
Орбан упрекнул Запад касательно Украины: Украинцы умирают, а мы их финансируем
Венгрия собирается продлить запрет на ввоз зерна из Украины
Зеленский встретился с президентом Венгрии: поговорили о Закарпатье
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: