Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 20:00
Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине
Каталин Новак, фото Corbis via Getty Images

Венгерский президент Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине – в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Об этом Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

"Украина – суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", – считает Новак.

Она подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить", но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь "разожжет войну" и "может быстро привести к эскалации", но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.

ВИДЕО ДНЯ

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.

В марте венгерский президент заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

Читайте также: "Год назад Венгрия стянула войска к границе Украины, но даю 100%, мы не готовили нападение".

Темы: Венгриявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Венгрия
Орбан созвал Совет обороны из-за "эскалации боев" в Украине
В Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе
В ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
Последние новости
00:38
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС: на Херсонщине ввели новые запреты
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: