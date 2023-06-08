Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

Венгерский президент Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине – в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Об этом Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

"Украина – суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", – считает Новак.

Она подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить", но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь "разожжет войну" и "может быстро привести к эскалации", но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.

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"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.

В марте венгерский президент заявила о поддержке мирного плана для Украины, который не предусматривает победы России и одновременно основывается на "реалистичных целях".

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