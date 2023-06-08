На Херсонщине от авиаудара россиян погибла женщина, есть травмированный

В Бериславском районе Херсонской области в результате очередной атаки со стороны российской армии погибла украинка, ее привалило в доме, также травмирован мужчина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, 8 июня 2023 года около 15:30 российская армия осуществила обстрел Бериславского района.

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В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина. Еще один местный житель травмирован.

По предварительным данным, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).