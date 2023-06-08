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В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 20:50
В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС
Конгресс США, фото Getty Images

В Конгрессе США законодатели от обеих партий призвали привлечь к ответственности виновных в подрыве Каховской ГЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

В частности, группа поддержки Украины в Конгрессе США отмечает, что Россия "несет конечную ответственность за разрушение украинской инфраструктуры и перемещение общин, которые давно живут на территориях вниз от дамбы".

Конгрессмены Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Энди Харрис призвали нарастить помощь Украине.

Конгрессмен-демократ сопредседатель Хельсинкской комиссии США Стив Коэн напомнил историю лживых заявлений России.

"Путин и Россия – лжецы мирового уровня. Я осуждаю Россию и призываю мир сделать то же самое", – отметил он.

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес также не верит заявлениям РФ о непричастности к катастрофе.

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"Хотя Россия отрицает свою собственную причастность к этому бессмысленному акту насилия, мы должны помнить, что Россия солгала практически о каждом из тысяч преступлений, которые она совершила в Украине, включая систематические и преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, такую как школы, больницы, бомбоубежища и энергетические активы", – говорится в заявлении сенатора.

Сенатор Ричард Блументаль подчеркнул, что Путин должен ответить за свой террор против украинского народа.

"Длительные нападения на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением, и их нельзя игнорировать. Разрушение Каховской дамбы угрожает мирным жителям ядерным уничтожением и уничтожением окружающей среды", – подчеркнул он.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: СШАКаховская ГЭСвойнаРосcия
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