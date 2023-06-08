Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей из-за подрыва Каховской ГЭС

Украина передала НАТО список срочных гуманитарных потребностей для преодоления последствий подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

О помощи на заседании комиссии НАТО – Украина говорил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Украина подала запрос в Евроатлантический координационный центр реагирования на природные бедствия и катастрофы, в котором обозначила конкретные потребности украинской стороны. Я благодарен НАТО и отдельным союзникам за их быструю готовность помочь Украине для преодоления последствий теракта России на Каховской ГЭС", – заявил министр.

Отмечается, что Украина получит помощь в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы в ближайшее время.

Кулеба также призвал союзников НАТО оказать помощь для освобождения всей территории Украины.

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"Я призываю партнеров к дальнейшему укреплению обороноспособности Украины, в частности продолжить как можно быстрее поставки артиллерийских боеприпасов и пушек 155-калибра", – подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы уже сделали Германия, Австрия, Литва, Латвия и Польша, а также Чехия.