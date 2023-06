Кулеба поговорил с новым главой МИД Турции - тот пообещал гуманитарную помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел первый телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Кулеба сообщил, что поздравил Фидана с назначением и проинформировал его об "ужасных гуманитарных и экологических последствиях катастрофы в Каховке".

"Он подтвердил, что Турция работает над предоставлением гуманитарной помощи для смягчения кризиса", – добавил министр.

In our call, I congratulated my Turkish counterpart Hakan Fidan with his appointment and updated him on the dire humanitarian and environmental consequences of the Kakhovka disaster. He affirmed that Türkiye is working on providing humanitarian assistance to alleviate the crisis.