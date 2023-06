Экоактивистка Грета Тунберг призвала наказать Россию за экоцид в Украине

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана за него.

Источник: твит Греты Тунберг

Прямая речь: "Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое отбирает дар речи у мира. Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна понести ответственность за свои преступления".

This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb