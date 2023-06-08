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Экоактивистка Грета Тунберг призвала наказать Россию за экоцид в Украине

Елена РощинаЧетверг, 8 июня 2023, 23:38
Экоактивистка Грета Тунберг призвала наказать Россию за экоцид в Украине
Грета Тунберг на связи, фото Офиса президента Украины

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что Россия совершила экоцид на юге Украины и должна быть наказана за него.

Источник: твит Греты Тунберг

Прямая речь: "Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое отбирает дар речи у мира. Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна понести ответственность за свои преступления".

Детали: Этот призыв появился на третий день после того, как российские военные взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, уничтожили ее машинный зал и плотину, что привело к затоплению левого и правого берегов Днепра в Херсонской области, к обмелению Каховского водохранилища, к жертвам среди людей и животных, к потере культурного наследия. 

Также Тунберг опубликовала свою позицию после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал более 60 мировых политических и общественных деятелей, среди которых была и юная шведская экоактивистка, наказать Россию за экоцид.

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьэкоцидРосcия
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