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Байден с Сунаком заявил, что финансов для поддержки Украины будет столько, сколько потребуется

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 23:49

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что американское финансирование для поддержки Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.

Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Белом доме, передает корреспондент "Европейской правды".

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и его союзники приложили усилия, чтобы непрерывно поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения России, и "учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас, мы оптимистичны".

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"Я уверен, что у нас будет финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется, и это будет реальным, даже если в Конгрессе будут голоса против", – отметил Байден.

Он сказал, что обсуждал вопрос войны в Украине с представителями Конгресса – в том числе и теми, кто скептически отзывался о дальнейшей поддержке Киева.

"Я говорил им: если мы прекратим поддержку Украины, Россия не остановится на Киеве, и даже мои критики соглашаются, что это так", – добавил он.

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Напомним, ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса неофициально выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

В то же время в Белом доме заверили, что у США есть достаточно средств для того, чтобы продолжать выделение помощи Украине до конца финансового года, который завершается осенью.

Темы: БайденСунакпомощь Украине
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