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Сенаторы США предлагают расширить конфискацию активов РФ в пользу Украины

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 00:54
Сенаторы США предлагают расширить конфискацию активов РФ в пользу Украины
фото: Getty Images

Группа американских сенаторов из Республиканской и Демократической партий в четверг внесла на обсуждение проект закона о передаче незаконных активов в Украину, который расширит полномочия Министерства юстиции США в этом вопросе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно действующему законодательству, Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение отдельных санкций, связанных с Россией.

Впервые и пока последний раз это произошло в феврале 2023 года, когда генеральный прокурор США Меррик Гарленд санкционировал передачу Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российского олигарха Константина Малофеева.

"С расширенными полномочиями от Конгресса Минюст мог бы передать гораздо больше активов от недобропорядочных субъектов, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за свободу", – считают авторы законопроекта.

В частности они предлагают разрешить конфисковать в пользу Украины активы из-за нарушения любых санкций или экспортного контроля России и Беларуси, связанных с российским вторжением в Украину с 2014 года.

Также конгрессмены предлагают, чтобы генпрокурор США, министр финансов и государственный секретарь отчитывались перед Конгрессом о плане использования этих полномочий и предоставляли полугодовые отчеты о передаче активов в пользу Украины.

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Как известно, представители Европейского Союза в июне рассмотрят вопрос о возможной передаче замороженных в Европе российских активов для восстановления Украины.

Темы: СШАРосcиясанкции
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