Зеленский: Возможно, Россия останется опустошенной после Путина, но не Украина

Украина спасает людей с затопленных территорий Херсонской области, планирует максимально восстанавливать ее в будущем, но нуждается в помощи мира в этом и стремится наказать российских "извергов", которые взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении за 8 июня

Детали: Зеленский отметил, что государственная и местные власти работают, чтобы спасти как можно больше людей из затопленных районов. Эвакуация продолжается.

"Везде, где можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это", – сказал президент и повторил свой призыв о том, что Международный Красный Крест должен помогать украинским людям на оккупированной россиянами территории Херсонской области.

Глава государства подчеркнул, что российские террористы продолжают обстреливать Херсон и затопленные общины области, даже точки эвакуации.

Прямая речь: "Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это также абсолютно сознательный выбор российского руководства.

Нет сейчас в мире тех, кто не увидел бы, что Россией руководят изверги ("нелюди"). Изверги, которые лично и являются самой большой катастрофой на планете сегодня.

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Мы должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами, с такими террористами".

Детали: Зеленский добавил, что у властей есть решение и понимание алгоритма действий для обеспечения питьевой водой пострадавших городов и общин.

"Решение есть, ресурсы есть, деньги есть. Сделаем все, чтобы обеспечить людей питьевой водой, несмотря на эту катастрофу. Может быть дискомфорт, но мы все сделаем", – отметил он.

Президент в четверг провел совещание по водоснабжению и безопасности людей в городах и общинах Днепропетровской области, в частности Кривого Рога, Марганца, Никополя, Покрова и других.

Прямая речь: "Ситуация с инфраструктурой, ущербом природе. Ущерб от российского теракта очень значительный, это всем понятно.

Но должно быть понятно и то, что нет альтернатив, кроме максимального восстановления и максимального строительства заново. Возможно, это Россия останется опустошенной после Путина, но не Украина".

Напомним: В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, уничтожили ее машинный зал и плотину, что привело к затоплению левого и правого берегов Днепра в Херсонской области, к обмелению Каховского водохранилища, к жертвам среди людей и животных, к потере культурного наследия.