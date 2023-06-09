Для россиян последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофические – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины последствия подрыва Каховской ГЭС будут страшны, но для россиян они будут катастрофические.

Источник: Данилов в интервью Украинскому Радио

Прямая речь: "Такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры.

И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды все это прописали, и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы.

Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И поэтому такое указание мог давать только Путин. Кроме Путина, Россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственный этот человек".

"Поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за все это будут отвечать. И те люди в Кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители".

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