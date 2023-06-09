Для россиян последствия подрыва Каховской ГЭС будут катастрофические – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для Украины последствия подрыва Каховской ГЭС будут страшны, но для россиян они будут катастрофические.
Источник: Данилов в интервью Украинскому Радио
Прямая речь: "Такие решения принимаются только в Кремле и только Путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры.
И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия. В свое время Нидерланды все это прописали, и были приняты соответствующие нормативно-правовые документы.
Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И поэтому такое указание мог давать только Путин. Кроме Путина, Россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственный этот человек".
"Поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические. Потому что они за все это будут отвечать. И те люди в Кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.