По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Пятница, 9 июня 2023, 01:45
В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 9 июня была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Черниговской и Полтавской областей.
Позже она была объявлена в Киеве и всех областях.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Что предшествовало: Вечером 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 04:18. Отбои тревоги начались с Винницкой и Николаевской областей.
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