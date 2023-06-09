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По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 01:45
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
скриншот

В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 9 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Черниговской и Полтавской областей.

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Позже она была объявлена в Киеве и всех областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Что предшествовало: Вечером 8 июня во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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Обновлено в 04:18. Отбои тревоги начались с Винницкой и Николаевской областей.

Темы: воздушная тревога
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