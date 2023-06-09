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Байден о Уоллесе на посту генсека НАТО: Очень способный, но решения еще нет

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 02:10
Байден о Уоллесе на посту генсека НАТО: Очень способный, но решения еще нет
Джо Байден, фото ОП

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал возможность избрания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса генеральным секретарем Североатлантического Альянса.

Об этом Байден сказал в Белом доме на пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам президента США, кандидатуру будущего генсека НАТО еще предстоит согласовать между всеми членами, потому что такое решение принимается консенсусом.

"Их (Британии – ред.) кандидат – очень способный, но между нами и в рамках Альянса еще состоится много дискуссий, чтобы определить, кто это будет", – добавил он.

Уоллес выразил желание стать следующим генеральным секретарем НАТО после отставки Йенса Столтенберга в конце этого года.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

По данным СМИ, между странами пока нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.

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Темы: БайденНАТО
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