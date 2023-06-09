Байден о Уоллесе на посту генсека НАТО: Очень способный, но решения еще нет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал возможность избрания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса генеральным секретарем Североатлантического Альянса.

Об этом Байден сказал в Белом доме на пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам президента США, кандидатуру будущего генсека НАТО еще предстоит согласовать между всеми членами, потому что такое решение принимается консенсусом.

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"Их (Британии – ред.) кандидат – очень способный, но между нами и в рамках Альянса еще состоится много дискуссий, чтобы определить, кто это будет", – добавил он.

Уоллес выразил желание стать следующим генеральным секретарем НАТО после отставки Йенса Столтенберга в конце этого года.

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

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По данным СМИ, между странами пока нет консенсуса по кандидатуре преемника Столтенберга.