Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ
Пятница, 9 июня 2023, 04:05
Пентагон намерен объявить в пятницу о предоставлении Украине долгосрочного пакета военной помощи, включающего средства противовоздушной обороны, на сумму более 2 миллиардов долларов.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники
Детали: Деньги, которые будут выделены в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot.
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Издание отмечает, что объявление будет сделано в то время, когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины.