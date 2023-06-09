Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

Пентагон намерен объявить в пятницу о предоставлении Украине долгосрочного пакета военной помощи, включающего средства противовоздушной обороны, на сумму более 2 миллиардов долларов.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Деньги, которые будут выделены в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, а также ракет GEM-T и PAC-3 для ЗРК Patriot.

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Издание отмечает, что объявление будет сделано в то время, когда военные аналитики заявляют о начале долгожданного контрнаступления Украины.