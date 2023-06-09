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Кремль не разослал пропагандистам "методички" по Каховской ГЭС

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 09:34

Государственные и лояльные Кремлю  СМИ не получали от администрации президента РФ четких рекомендаций по освещению катастрофы на Каховской ГЭС ситуацию в Херсонской области, они называют подрыв ГЭС "паводком" и "наводнением".

Источник: "Медуза" со ссылкой на два источника в крупных провластных изданиях

Детали: Как отмечает издание, обычно такие "методички" появляются почти сразу после любых громких событий. В этот же раз, по словам источников, пропагандистам даже не сообщили, что конкретно нужно называть в качестве причины разрушения плотины.

"Педалировать не надо, но и не надо замалчивать" — так описывает общий подход провластных СМИ один из собеседников "Медузы".

Государственные телеканалы и пропагандистские интернет-СМИРФ разошлись в оценках случившегося. Более того, чаще всего главные российские каналы даже не ставили Каховскую ГЭС открывающей темой новостных выпусков.

Например, в дневном выпуске "Вестей" (телеканал "Россия 1") 8 июня первым сюжетом шло сообщение о том, как российские войска якобы "успешно отражают" атаки ВСУ. Затопление Херсонской области в программе назвали "паводком, который последовал за украинским обстрелом каховской плотины". В вечернем выпуске "Вестей" история повторилась: сначала катастрофу на ГЭС признали "варварской акцией" Украины, после чего корреспонденты программы объявили, что в Херсонской области — "наводнение" (НТВ использует то же слово).

В одном из выпусков новостей на Первом канале сюжет о катастрофе и вовсе оказался четвертым по счету. Ему предшествовали: рассказ о "международном форуме министров образования"; новости о западном вооружении, якобы уничтоженном на фронте; а также сюжет о задержании "киевского агента" в Донецке.

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На причинах катастрофы Первый канал внимание особо не фокусирует. ГЭС там называют "атакованной", но как именно и кто ее атаковал, не сообщается.

Все государственные каналы (а также пропагандистские интернет-СМИ), наибольшее внимание уделяют тому, как оккупационные власти якобы успешно организовали эвакуацию жителей затопленных городов и сел.

Это полностью не соответствует действительности, ведь оккупационные чиновники полностью провалили эвакуацию — и мешали тем, кто пытался спастись своими силами.

Как подчеркивает пообщавшийся с "Медузой" сотрудник государственного издания, зрителям и читателям провластных СМИ в то же время рассказывали, как "Россия спасает и помогает", а "Украина обстреливает тех, кому Россия помогает".

Источник "Медузы", близкий к администрации президента (именно там составляются так называемые методички для провластных СМИ), поясняет, что пока "напирать на причины (катастрофы) нецелесообразно".

"Официально президент указывает на Украину, (министр обороны РФ Сергей) Шойгу говорит, что это сделала Украина, Дмитрий Песков тоже делает такие заявления. Этого достаточно. А акцент лучше сделать на положительном, в том числе чтобы излишне не пугать людей. Стандартный механизм отработки", — уверяет он, называя разрушение Каховской ГЭС "по сути, природной катастрофой".

Темы: пропагандаКаховская ГЭСРосcия
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