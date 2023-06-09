Россияне убили 3 гражданских за сутки − в Херсонской и Донецкой областях

Последствия российских ударов по Донецкой области в июне. Фото из Telegram Павла Кириленко

По меньшей мере 3 человека погибли и еще 24 получили ранения в Херсонской и Донецкой областях в результате российской агрессии 8 июня.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и Херсонская ОВА в Telegram

Детали: По информации Херсонской ОВА, из-за российской агрессии в области за прошедшие сутки 2 человека погибли, 17 − получили ранения.

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Российские оккупанты 44 раза обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины, выпустив 188 снарядов из артиллерии, минометов, авиации, "Градов" и беспилотников.

Херсон враг атаковал 7 раз, выпустив по городу 25 снарядов − оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В Донецкой области российские захватчики убили одного гражданского (в Максимильяновке) и ранили 7 человек (4 в Максимильяновке, 2 в Торецке и 1 в Ясной Поляне).