В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия "зерновой сделки" продолжит препятствовать работе инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 9 июня.

Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако, отмечают британские аналитики, Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

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Сейчас проверяют только одно-два судна в день, по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в вопросе возобновления работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России по территории Украины через Одессу. Ситуация осложнилась тем, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает", – констатировали в Минобороны Британии.

Вероятно, прогнозируют британские аналитики, российская риторика и препятствование работе Черноморской зерновой инициативы продолжится в течение недель, предшествующих следующему сроку продления договора. Пока "зерновой коридор" действует до 16 июля 2023 года.

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Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.