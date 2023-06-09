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Россия и дальше будет препятствовать работе "зернового коридора" – Минобороны Британии

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 10:06
Россия и дальше будет препятствовать работе зернового коридора – Минобороны Британии
Фото: Getty Images

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия "зерновой сделки" продолжит препятствовать работе инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 9 июня.

Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако, отмечают британские аналитики, Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Сейчас проверяют только одно-два судна в день, по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в вопросе возобновления работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России по территории Украины через Одессу. Ситуация осложнилась тем, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает", – констатировали в Минобороны Британии.

Вероятно, прогнозируют британские аналитики, российская риторика и препятствование работе Черноморской зерновой инициативы продолжится в течение недель, предшествующих следующему сроку продления договора. Пока "зерновой коридор" действует до 16 июля 2023 года.

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

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Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

Темы: зерновойнаРосcияУкраина
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