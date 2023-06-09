Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия и дальше будет препятствовать работе "зернового коридора" – Минобороны Британии

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 10:06
Россия и дальше будет препятствовать работе зернового коридора – Минобороны Британии
Фото: Getty Images

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия "зерновой сделки" продолжит препятствовать работе инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 9 июня.

Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако, отмечают британские аналитики, Россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда.

Реклама:

Сейчас проверяют только одно-два судна в день, по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в вопросе возобновления работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России по территории Украины через Одессу. Ситуация осложнилась тем, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает", – констатировали в Минобороны Британии.

Вероятно, прогнозируют британские аналитики, российская риторика и препятствование работе Черноморской зерновой инициативы продолжится в течение недель, предшествующих следующему сроку продления договора. Пока "зерновой коридор" действует до 16 июля 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

Темы: зерновойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
зерно
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: