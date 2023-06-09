Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черниговщине на мине подорвались полицейские – один погиб, другой в больнице

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 12:18
На Черниговщине на мине подорвались полицейские – один погиб, другой в больнице
Алексей Жовтик, фото полиции Черниговской области

Утром 9 июня на территории приграничья в Черниговской области на мине подорвался автомобиль – погиб полицейский Алексей Жовтик, его коллегу госпитализировали с травмами. 

Источник: Полиция Черниговской области

Детали: Старший сержант отделения полиции №2 (пгт Репки) Черниговского райуправления полиции Алексей Жовтик с коллегой были не на службе. Они ехали на собственном автомобиле и наехали на мину на пограничной полосе.

39-летний Жовтик погиб на месте.

Реклама:

Его коллега получил травмы и был госпитализирован.

У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черниговская областьминированиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Черниговская область
ОВА: Россияне атаковали Черниговщину с вертолетов, Киевщину – ракетами и дронами, Николаевщину – "Шахедом"
В Киеве и области в третий раз с начала суток объявляли тревогу
На Черниговщине двое людей подорвались на взрывчатке: есть погибший
Последние новости
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
12:19
Федерация немецкой промышленности предполагает стагнацию экономики Германии
12:08
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
12:00
Более 3 тысяч пар в Украине поженились дистанционно за время полномасштабного вторжения – Минюст
11:40
Госспецсвязи заблокировала домен, с которого распространялись фейки якобы от "Украинской правды"
Все новости...
Реклама: