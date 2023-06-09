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На Черниговщине на мине подорвались полицейские – один погиб, другой в больнице

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 12:18
На Черниговщине на мине подорвались полицейские – один погиб, другой в больнице
Алексей Жовтик, фото полиции Черниговской области

Утром 9 июня на территории приграничья в Черниговской области на мине подорвался автомобиль – погиб полицейский Алексей Жовтик, его коллегу госпитализировали с травмами. 

Источник: Полиция Черниговской области

Детали: Старший сержант отделения полиции №2 (пгт Репки) Черниговского райуправления полиции Алексей Жовтик с коллегой были не на службе. Они ехали на собственном автомобиле и наехали на мину на пограничной полосе.

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39-летний Жовтик погиб на месте.

Его коллега получил травмы и был госпитализирован.

У погибшего полицейского осталось трое несовершеннолетних детей.

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Темы: Черниговская областьминированиеполиция
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