Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На затопленной Херсонщине ожидаются дожди

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 12:27
На затопленной Херсонщине ожидаются дожди
Фото unsplash

Синоптики прогнозируют грозовые дожди и местами град на Херсонщине, которая сейчас страдает от наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: Херсонская ОВА со ссылкой на Херсонский областной центр по гидрометеорологии

Детали: По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.

Реклама:
 
скриншот из meteo.gov.uа

Шквал и порывы ветра ожидается на уровне 15-20 метров в секунду.

Что было раньше: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро 9 июня уровень подтопления в Херсонской области наконец начал уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных.

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС 

ВИДЕО ДНЯ

"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Предыстория:

Темы: Херсонская областьпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
Россия в первый день сентября убила нескольких гражданских в Херсонской и Донецкой областях
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: