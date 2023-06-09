На затопленной Херсонщине ожидаются дожди
Синоптики прогнозируют грозовые дожди и местами град на Херсонщине, которая сейчас страдает от наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Источник: Херсонская ОВА со ссылкой на Херсонский областной центр по гидрометеорологии
Детали: По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.
Шквал и порывы ветра ожидается на уровне 15-20 метров в секунду.
Что было раньше: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро 9 июня уровень подтопления в Херсонской области наконец начал уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.