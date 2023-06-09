На затопленной Херсонщине ожидаются дожди

Синоптики прогнозируют грозовые дожди и местами град на Херсонщине, которая сейчас страдает от наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: Херсонская ОВА со ссылкой на Херсонский областной центр по гидрометеорологии

Детали: По прогнозам синоптиков, в течение 11-13 июня в регионе ожидаются грозовые дожди, местами возможны осадки в виде града.

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скриншот из meteo.gov.uа

Шквал и порывы ветра ожидается на уровне 15-20 метров в секунду.

Что было раньше: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро 9 июня уровень подтопления в Херсонской области наконец начал уменьшаться − за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, продолжается эвакуация людей и животных.

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