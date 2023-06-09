Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Минобороны разъяснили, как воюет российская пропаганда

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 13:06
В Минобороны разъяснили, как воюет российская пропаганда
иллюстративное изображение Getty Images

В Минобороны Украины напоминают, что государство-агрессор РФ пытается выяснить нужную ей информацию, в том числе - благодаря разнообразным вбросам.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери - это люди. И к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить.

Реклама:

Но нынешние войны происходят в двух измерениях - реальном и информационном. В информационном бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы.

К примеру, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий.

Потому что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его возможности и планы.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень затруднена на нашей территории, есть еще способы извлечения нужной информации через вброс в инфопространство провокаций.

Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру, через побуждение к оправданию и опровержениям".

Детали: Маляр отмечает следующее: например, для этого идет вброс о завышенных цифрах потерь в ожидании, что украинская сторона, возмущаясь начнет опровергать и выдаст какие-то данные или косвенные ориентиры на них.

Или, скажем, забрасывается информация об исчезновении главнокомандующего или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где же они на самом деле.

"Поэтому, надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг", - добавляет Маляр.

Темы: пропагандавойнаРосcияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
пропаганда
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Президент Финляндии заявил об усилении пропаганды РФ против его страны
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: