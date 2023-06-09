В Минобороны разъяснили, как воюет российская пропаганда

В Минобороны Украины напоминают, что государство-агрессор РФ пытается выяснить нужную ей информацию, в том числе - благодаря разнообразным вбросам.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери - это люди. И к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить.

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Но нынешние войны происходят в двух измерениях - реальном и информационном. В информационном бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы.

К примеру, любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий.

Потому что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его возможности и планы.

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Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень затруднена на нашей территории, есть еще способы извлечения нужной информации через вброс в инфопространство провокаций.

Таким образом можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру, через побуждение к оправданию и опровержениям".

Детали: Маляр отмечает следующее: например, для этого идет вброс о завышенных цифрах потерь в ожидании, что украинская сторона, возмущаясь начнет опровергать и выдаст какие-то данные или косвенные ориентиры на них.

Или, скажем, забрасывается информация об исчезновении главнокомандующего или других командующих - в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций - где же они на самом деле.

"Поэтому, надо понимать, что мы информацией тоже воюем, как и враг", - добавляет Маляр.