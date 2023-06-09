В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически

Около 3 тысяч укрытий и убежищ в Киеве планируют оснастить автоматизированной системой открытия, чтобы во время воздушной тревоги люди могли гарантированно попасть в укрытие.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Сообщается, что кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. В дальнейшем власти обещают установить такие замки по всему городу.

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Также КГГА планируют приобрести и установить около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений".

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