Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 13:50
В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически
Автоматизированная система открытия. Фото КГГА

Около 3 тысяч укрытий и убежищ в Киеве планируют оснастить автоматизированной системой открытия, чтобы во время воздушной тревоги люди могли гарантированно попасть в укрытие.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Сообщается, что кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. В дальнейшем власти обещают установить такие замки по всему городу.

Также КГГА планируют приобрести и установить около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Реклама:

Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений".

Предыстория:

  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. 
  • Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
  • Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевукрытиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg

Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Все новости...
Киев
В Киеве проверили почти все укрытия: треть – непригодна
Кличко уволил чиновника, которого застукали в ресторане в комендантский час
Подпольный "ЦПАУ" в Киеве печатал фальшивые документы и водительские права
Последние новости
16:59
Дания готова передать Украине истребители F-16 при одном условии
16:56
В Латвии в ДТП попала военная техника: есть пострадавшие
16:54
Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК
16:49
На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
16:36
Поступающие в магистратуру получили приглашение на экзамены: как его оформить
16:24
Кабмин утвердил финансирование первых проектов из Фонда ликвидации
16:16
Пьяные вояки в Мелитополе обстреляли оккупантов ФСБ - мэр
15:55
Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg
15:42
В ПриватБанке предупредили о регламентных работах в ночь на воскресенье
15:26
Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT
Все новости...
Реклама: