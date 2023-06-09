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В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически

Ирина БалачукПятница, 9 июня 2023, 13:50
В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически
Автоматизированная система открытия. Фото КГГА

Около 3 тысяч укрытий и убежищ в Киеве планируют оснастить автоматизированной системой открытия, чтобы во время воздушной тревоги люди могли гарантированно попасть в укрытие.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Сообщается, что кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. В дальнейшем власти обещают установить такие замки по всему городу.

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Также КГГА планируют приобрести и установить около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. 
  • Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
  • 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
  • Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.

Темы: Киевукрытиевойна
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