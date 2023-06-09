В Киеве обещают сделать так, чтобы все убежища открывались автоматически
Около 3 тысяч укрытий и убежищ в Киеве планируют оснастить автоматизированной системой открытия, чтобы во время воздушной тревоги люди могли гарантированно попасть в укрытие.
Источник: КГГА в Telegram
Детали: Сообщается, что кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. В дальнейшем власти обещают установить такие замки по всему городу.
Также КГГА планируют приобрести и установить около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.
Прямая речь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева: "Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений".
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения.
- Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
- 3 июня Голосеевский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым по делу о закрытом укрытии в поликлинике, возле которой ночью 1 июня погибли три человека в Деснянском районе столицы. Всех чиновников суд отпустил под домашний арест, а охранника поликлиники отправил под стражу на два месяца без права внесения залога.
- 3 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки от запуска сервиса для отзывов о состоянии укрытий киевляне прислали более тысячи жалоб.
- Министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что ситуация с убежищами в столице − критическая, потому что половина из проверенных укрытий не готова принимать людей.