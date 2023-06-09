Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия: Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 14:21

В Еврокомиссии, говоря о виновной стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Спинант отвечала на упрек китайского корреспондента, мол, Еврокомиссия однозначно осуждает Россию за этот инцидент, хотя расследование его причин не было.

"Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", – сказала пресс-секретарь.

Реклама:

Она добавила, что комиссия осуждает продолжающиеся атаки РФ, в какой форме они бы не происходили на территории Украины.

Спинант отметила, что ЕС "сделает все" для поддержки людей, которых задел подрыв Каховской плотины.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал РФ прекратить обстрелы, которые угрожают спасению людей в районах, затопленных после подрыва Каховской ГЭС.

ВИДЕО ДНЯ

ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы уже сделали Германия, Австрия, ЛитваЛатвия и Польша, а также Чехия.

Темы: Каховская ГЭСЕврокомиссияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей

Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg

Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Все новости...
Каховская ГЭС
Оккупанты усилили мародерство перед подрывом Каховской ГЭС – ЦНС
Последствия разрушения Каховской ГЭС: на побережье Черного моря выносит мусор и бытовую технику
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
18:24
Кабмин готовит законопроект о новом статусе английского и облегчит его изучение – Шмыгаль
18:07
Производитель Milka и Oreo жалуется на несправедливый бойкот со стороны скандинавских компаний
17:55
Россияне сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибший и раненые
17:44
МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно
17:28
На Киевщине работает ПВО
17:26
Из-за сильного наводнения в Греции затоплены дома во втором по величине городе
17:19
В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей
16:59
Дания готова передать Украине истребители F-16 при одном условии
16:56
В Латвии в ДТП попала военная техника: есть пострадавшие
16:54
Ситуация на шахте в Павлограде стабилизирована - ДТЭК
Все новости...
Реклама: