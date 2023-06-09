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Еврокомиссия: Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 14:21

В Еврокомиссии, говоря о виновной стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Спинант отвечала на упрек китайского корреспондента, мол, Еврокомиссия однозначно осуждает Россию за этот инцидент, хотя расследование его причин не было.

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"Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", – сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что комиссия осуждает продолжающиеся атаки РФ, в какой форме они бы не происходили на территории Украины.

Спинант отметила, что ЕС "сделает все" для поддержки людей, которых задел подрыв Каховской плотины.

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Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал РФ прекратить обстрелы, которые угрожают спасению людей в районах, затопленных после подрыва Каховской ГЭС.

ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы уже сделали Германия, Австрия, ЛитваЛатвия и Польша, а также Чехия.

Темы: Каховская ГЭСЕврокомиссияРосcия
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