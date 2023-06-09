Еврокомиссия: Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС

В Еврокомиссии, говоря о виновной стороне в разрушении Каховской ГЭС, заявили, что Россия несет первичную ответственность за этот инцидент, поскольку она начала войну против Украины.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Спинант отвечала на упрек китайского корреспондента, мол, Еврокомиссия однозначно осуждает Россию за этот инцидент, хотя расследование его причин не было.

"Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или любые другие", – сказала пресс-секретарь.

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Она добавила, что комиссия осуждает продолжающиеся атаки РФ, в какой форме они бы не происходили на территории Украины.

Спинант отметила, что ЕС "сделает все" для поддержки людей, которых задел подрыв Каховской плотины.

Ранее в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал РФ прекратить обстрелы, которые угрожают спасению людей в районах, затопленных после подрыва Каховской ГЭС.

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