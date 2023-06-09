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Полмиллиона и 800 тысяч: в двух районах Киева обнаружили хищения на ремонте укрытий

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 14:34
Полмиллиона и 800 тысяч: в двух районах Киева обнаружили хищения на ремонте укрытий
фото полиции

Столичные правоохранители разоблачили две схемы завладения и растраты бюджетных средств на ремонте укрытий в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция

Детали: Эпизод первый: завладение 500 тыс. гривен.

Согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

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По завершению работ подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

По заключению экспертизы, противоправными действиями участников схемы столичному бюджету нанесен ущерб на более 500 тысяч гривен.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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фото прокуратуры

Указано, что по результатам экспертиз будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц Голосеевской РГА.

Эпизод второй. Хищение более 800 тысяч гривен в Святошинском районе.

Правонарушителями оказались руководитель управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации и директор частной фирмы.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заказчик заключил договор с подрядчиком на проведение ремонтных работ в простом укрытии. Однако фактически такие работы выполнены не были, а денежные средства - более 800 тысяч гривен, сообщники присвоили себе.

В настоящее время заказчику работ и исполнителю вручено уведомление о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Дословно прокуратура: "Правоохранительные органы столицы продолжают системную работу по документированию фактов хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт и обустройство укрытий и сооружений гражданской защиты на территории города Киева, как должностными лицами, так и субъектами хозяйствования".

Темы: укрытиеКиевкоррупция
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