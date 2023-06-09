Оккупанты усилили мародерство перед подрывом Каховской ГЭС – ЦНС
Пятница, 9 июня 2023, 14:53
Накануне подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты активнее мародерствовали на оккупированных территориях Херсонщины.
Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления
Дословно: "Накануне подрыва гидроэлектростанции они (оккупанты на левобережье - ред.) начали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону оккупированного Крыма.
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Мародерили россияне не только на левобережье, также оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах, в частности села Стрелковое".
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Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию.
- На Херсонщине подтоплены 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. По состоянию на 9 июня с правобережья Херсонщины эвакуированы 2412 человек.